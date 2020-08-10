Кемерово, , 12:26 — REGNUM В труднодоступных посёлках Горной Шории Кузбасса завершается монтаж автономных солнечных систем генерации. Подрядчики уже смонтировали 190 солнечных электростанций в 31 поселке. Ещё 38 комплектов в семи населённых пунктах установят до конца августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

«В 38 удалённых поселках Таштагольского района жители либо никогда не имели электроснабжения, либо получали электроэнергию лишь несколько часов в день, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Каждая автономная солнечная станция способна полностью обеспечить дом энергией, мощности хватит для работы всех необходимых в быту приборов. Таштагольский район — уникальная территория Кузбасса, которая нуждается в поддержке и развитии».

На реализацию региональной программы электрификации Таштагольского района в 2020 году выделили более 48,9 млн рублей из бюджета Кузбасса и более 3,5 млн рублей из муниципального бюджета.

Стоимость одного комплекта — 250 тыс. рублей, но для сельчан солнечные панели и их установка бесплатны.