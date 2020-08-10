Москва, , 12:25 — REGNUM В то, что астронавты NASA были на Луне, не верят около 70% граждан России и 54% американцев. Об этом 10 августа заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на телеканале «Мир».

»Многие задают вопрос, почему американцы тогда, в 60-х годах, сумели это сделать и осуществить несколько миссий, а сейчас на супервысоком технологическом уровне не могут это повторить», — сказал Рогозин.

По его словам, такой большой процент людей, которые не верят в высадку американцев на Луну, объясняется тем, что США до сих пор не испытали новую сверхтяжёлую ракету SLS.

Рогозин отметил, что это «вопрос наличия компетенций, их забывчивость в отношении этих компетенций и возможность их восстановить». При этом он подчеркнул, что и в России утеряны многие компетенции, поэтому в 2021 году Россия возобновляет лунную программу.

Читайте ранее в этом сюжете: Половина жителей России считает полёты на Луну фальсификацией