Кострома, , 12:21 — REGNUM В Костромской области зафиксирован максимальный суточный прирост инфицированных коронавирусом — 61 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по региону. Предыдущий антирекорд пришёлся на 9 августа, тогда в области сообщили о 54 заражённых за сутки.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольшее количество инфицированных выявили в Костроме. Роспотребнадзор объясняет неутешительную статистику пренебрежением мерами безопасности со стороны костромичей.

Также врачи сообщили о смерти ещё одного больного COVID-19. В больнице региона скончался мужчина «старше 60 лет». Течение его болезни было осложнено сопутствующими заболеваниями.

Всего в Костромской области нарастающим итогом выявлено 2626 случаев коронавирусной инфекции. За весь период пандемии от вируса вылечились 1932 человека, умерли 30 граждан. В больницах региона находятся 96 человек, лечение на дому проходят 568 граждан.