Москва, 10 августа 2020, 12:20 — REGNUM Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 10 августа рассказал подробности новой государственной программы в сфере внутреннего туризма, участники которой могут вернуть себе часть затраченных на отдых средств.

Внутренний туризм
Внутренний туризм
Из журнальной рекламы Черноморских курортов. 1924 год

По словам Чернышенко, программа продлится одну неделю, с 21 по 28 августа.

«Эта программа рассчитана как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и на тех, кто любит путешествовать самостоятельно. По нашим оценкам, в ней примут участие около 3 млн человек», — сказал он.

По его словам, участники смогут получить возврат средств от 5 тыс. до 15 тыс. рублей — до 20% от стоимости поездки. При этом саму поездку нужно совершить до конца 2020 года.

Чернышенко отметил, что в программе участвуют все регионы России, но некоторые, уже перегруженные в летний сезон, станут доступны для участников с 1 октября.

Участником программы можно стать при помощи портала мирпутешествий. рф, где предлагаются на выбор туры или гостиничные услуги. Далее нужно совершить платёж при помощи национальной системы «Мир».

Вице-премьер пояснил, что туры представлены на любой вкус, к программе подключены более 700 операторов.