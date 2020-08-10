Москва, , 12:20 — REGNUM Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 10 августа рассказал подробности новой государственной программы в сфере внутреннего туризма, участники которой могут вернуть себе часть затраченных на отдых средств.

Внутренний туризм Из журнальной рекламы Черноморских курортов. 1924 год

По словам Чернышенко, программа продлится одну неделю, с 21 по 28 августа.

«Эта программа рассчитана как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и на тех, кто любит путешествовать самостоятельно. По нашим оценкам, в ней примут участие около 3 млн человек», — сказал он.

По его словам, участники смогут получить возврат средств от 5 тыс. до 15 тыс. рублей — до 20% от стоимости поездки. При этом саму поездку нужно совершить до конца 2020 года.

Чернышенко отметил, что в программе участвуют все регионы России, но некоторые, уже перегруженные в летний сезон, станут доступны для участников с 1 октября.

Участником программы можно стать при помощи портала мирпутешествий. рф, где предлагаются на выбор туры или гостиничные услуги. Далее нужно совершить платёж при помощи национальной системы «Мир».

Вице-премьер пояснил, что туры представлены на любой вкус, к программе подключены более 700 операторов.