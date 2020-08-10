Москва, 10 августа 2020, 12:19 — REGNUM Уже в следующем году в российских школах появятся новые должности и квалификационные категории. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
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Глава федерального ведомства отметил необходимость навести порядок в сфере повышения квалификации учителей и переподготовки кадров. При этом, по его словам, это является ключевой задачей, решать которую нужно срочно.
Кравцов добавил, что выстроить единую систему научно-методического сопровождения педагогических работников планируется уже к концу 2021 года. Это поможет повысить престиж профессии, а также создаст условия для непрерывного профессионального развития педагогов, уверен глава Минпросвещения.
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Как сообщало ИА REGNUM, о планах по введению новых должностей в школах в конце 2018 года заявляла тогдашний российский министр просвещения Ольга Васильева. В апреле 2019 года в Минпросвещения РФ предложили учредить в российских школах должность «старший учитель», который будет координировать деятельность других учителей, а также «ведущий учитель», в обязанности которого будет входить педагогическое наставничество, а также интеграция в работу учителей, социальных педагогов, психологов, дефектологов.
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