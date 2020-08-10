Екатеринбург, , 12:21 — REGNUM Писателя Владислава Крапивина снова госпитализировали в больницу № 40 Екатеринбурга. Об этом заявила глава детского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

По словам невестки известного детского писателя, его с большим трудом удалось уговорить вновь поехать в медучреждение. Крапивин лежит в отделении гнойной хирургии. На ноге госпитализированного — большая гематома.

«Пока нам не подтвердили, что будет операция, попробуют понаблюдать и применить имеющиеся средства», — передаёт слова Крапивина портал «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию с лечением писателя взял под контроль глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов. Ранее родственники Крапивина жаловались, что после выписки писатель стал чувствовать себя хуже, чем до первой госпитализации.

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