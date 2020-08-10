Москва, , 12:06 — REGNUM Важным критерием для туристической поездки за границу является возможность получения медпомощи в условиях пандемии коронавируса, считают 42% путешественников из разных стран, приводит данные опроса Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Также обязателен страховой полис для путешественников, предусматривающий возмещение денежных средств в случае отмены поездки, если кто-то из членов семьи заболел COVID-19 перед отъездом (40%).

Говоря о страховом покрытии в полисе, на первое место респонденты ставят ЧС и медицинские расходы (94%), на второе — возмещение убытков в случае задержки или отмены поездки (90%), на третье — защиту багажа и личных вещей,.

Опрос проведен страховой компанией Europ Assistance. Опрошены 11 тыс. путешественников в 11 странах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России не намерены из-за пандемии коронавирусной инфекции отказываться от летнего отпуска.

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