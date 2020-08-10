Москва, , 12:03 — REGNUM 8 августа, в День физкультурника, на улицах, парках, площадках российских городов и населенных пунктов Ассоциация студенческих спортивных клубов России (АССК) впервыепровели для жителей страны серию физмобов в самом необычном фитнес-центре. А олимпийский чемпион, гимнаст Алексей Немов на собственном примере показал, что улицы, дворы, парки и спортивные площадки тоже могут быть личным фитнес-центром: доступным, простым и бесплатным. Данная идея заложена в федеральный проект «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и заключается в привлечении жителей страны разного возраста к занятиям физической культурой и спортом.

Физмоб проводился в рамках проекта «Фитнес-центр — улица» федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Организаторами физмоба выступают Ассоциация спортивных студенческих клубов, Министерство спорта РФ и АНО «Национальные приоритеты».

Как сообщает пресс-служба АССК, в пилотных городах физмоба провели серию спортивных активностей: например, в Улан-Удэ, Санкт-Петербурге провели фитнес-зарядку, а в Абакане, Екатеринбурге и Курсе — зумба-зарядку, силовые упражнения на скамейках и карематах, а еще показательные выступления по воркауту и серию обучающих упражнений.

В ходе физмоба студентов Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова были проведены функциональных проб на определение координации, гибкости и выносливости с измерением пульса и задержкой дыхания. Студенческий спортивный клуб Горно-Алтайского государственного университета «Буревестник» провели разминку под аккомпанемент пианино при сотрудничестве с проектом «Ойно Пиано» в центральном сквере г. Горно-Алтайска. После чего вместе с мастером спорта России по полиатлону Верой Водолеевой провели мастер класс по бегу, инструктаж по упражнениям с использованием парковой скамьи провел Ярослав Черемных — мастер спорта по ориентированию. А функциональную тренировку на парковом газоне провёл профессиональный фитнес-инструктор Екатерина Лялина. В Ростове-на-Дону в парке имени Октябрьской Революции собрались более 20 человек на физмоб для того, чтобы отточить навыки по воркауту. В Екатеринбурге фитнес-тренер, легкоатлет Евгения Соколова консультировала по спортивному питанию и режиму, а один участник физмоба отжался 54 раза. Члены студенческого спортивного клуба Северо-Кавказского федерального университета были приятно удивлены: их физмоб поддержали пенсионеры, которые дали фору многим молодым ребятам. Студенты Крымского федерального университета провели сдачу нормативов студзачета ГТО: прыжки в длину, челночный бег, отжимания и тест на гибкость. А открытие «Улицы» и проведение «Физмоба» поддержал руководитель рабочей группы по делам молодежи, спорта и туризма Общественного совета города Симферополя Андрей Добрей.

«Такое сочетание массового спорта и креатива, большой интерес со стороны студенческого сообщества и вовлеченность простых жителей гарантирует успех в любой инициативе. Наши ребята с уверенностью заявили, что готовы на регулярной основе проводить подобные физмобы, а это приближает нас к тому, чтобы сделать спорт — нормой жизни», — отметила Евгения Бычкова, исполнительный директор АССК России.

Физмоб сопровождался интернет-активностями: в рамках проекта в разделе официального портала федерального проекта «Спорт — норма жизни» — norma. sport — будут опубликованы материалы акции, в том числе, мастер-класс олимпийского чемпиона, гимнаста Алексея Немова, который открыл физмоб. На собственном примере Алексей показал, как правильно выполнять спортивные упражнения, полностью используя возможности городской инфраструктуры.