Махачкала, , 12:03 — REGNUM В Дагестане за трое последних суток заразились коронавирусной инфекцией еще 149 человек. Общее число выявленных случаев заражения достигло 9714, сообщили 10 августа в федеральном оперативном штабе.

За выходные в республике скончались трое пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии было зафиксировано 455 случаев летального исхода. Это четвертый показатель по смертности в стране. При этом, как отметили в региональном оперативном штабе, в июне 2020 года смертность от COVID-19 в Дагестане снизилась в 4,8 раза по сравнению с маем.

Общее число выздоровевших за все время составил 8730. За минувшие сутки число выписанных увеличилось на 44 пациента, а за два выходных дня 8 и 9 августа — на 88.