Тюмень, , 12:02 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 10 августа зарегистрировано 6655 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 5804 человека, 28 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 9 августа 13 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.