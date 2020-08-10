Сухум, , 12:03 — REGNUM Первая группа, прибывшая в Абхазию для работы в ковидном госпитале, встретилась с министром здравоохранения республики Тамазом Цахнакией. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба абхазского минздрава.

Сообщается, что из России прибыли пять врачей: анестезиолог-реаниматолог, инфекционист, кардиолог, нефролог и пульмонолог.

«Сегодня прибыла первая группа специалистов Сеченовского университета. Для того, чтобы ознакомиться с работой нашего ковидного центра на месте, посмотреть, что нам дополнительно необходимо, какими специалистами нас надо усилить, как проработать в будущем график дежурств», — рассказал пресс-службе Цахнакия.

Возглавляет группу российских специалистов профессор кафедры терапии и профессиональных болезней Сеченовского университета Елена Попова. Врачи будут консультировать местных медиков и принимать участие в лечении пациентов.

Стоит отметить, что в Абхазии 8 августа был выявлен первый случай заражения коронавирусом среди туристов. Его отправили на лечение в Россию.

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