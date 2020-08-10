Кемерово, , 11:56 — REGNUM COVID-19 поражает практически все системы организма человека и воспринимать коронавирус как простудное заболевание — опасно. Об этом рассказал главный кузбасский специалист нейрохирург Вадим Гатин.

Палата реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Гатина, коронавирус усугубляет течение неврологических заболеваний. Он поражает центральную нервную систему пациентов.

«Один из первых признаков — страдают вкус и обоняние. Также описаны случаи энцефалита и обширного тромбообразования, которые приводят к инсультам головного мозга с грубым неврологическим дефицитом, иногда приводящим к смерти пациента, — уточнил нейрохирург. — Если у пациента имеется фон какого-то неврологического заболевания, то при COVID-19 идёт речь о более тяжелом повреждении ЦНС».