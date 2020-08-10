Екатеринбург, , 11:56 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 10 летальных случаев от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Теперь в регионе зафиксировано 337 смертей от новой коронавирусной инфекции. Сколько больных COVID-19 скончались от иных причин, в штабе не сообщают.

Всего в регионе подтверждено 22 446 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области по 10 августа 2020 года действует «режим повышенной готовности» по коронавирусу.

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