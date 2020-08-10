Москва, 10 августа 2020, 11:55 — REGNUM Любители кальяна должны помнить, что это увлечение может повысить риски заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
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В ведомстве отметили, что этот популярный вид отдыха во время отпуска на самом деле не так безобиден, как это может некоторым показаться на первый взгляд.
Кроме того, плохая обработка колб кальяна может нести риски распространения не только COVID-19, но и туберкулеза, холеры и иных опасных заболеваний.
Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян отметила, что кальян вреднее, чем сигареты. Она пояснила, что за час курения кальяна человек потребляет в 100−200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ и углекислого газа, чем за время выкуривания одной, даже самой крепкой сигареты.
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Кроме того, курение кальяна приводит к нарушению функции дыхания, повышению артериального давления, повышает вероятность заболеть раком лёгких.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что курение создаёт благоприятную почву для развития коронавирусной инфекции.
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