Москва, , 11:55 — REGNUM Любители кальяна должны помнить, что это увлечение может повысить риски заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Читайте также: Курение повышает риск заражения коронавирусом — эксперт

В ведомстве отметили, что этот популярный вид отдыха во время отпуска на самом деле не так безобиден, как это может некоторым показаться на первый взгляд.

«Именно кальян таит в себе большое количество опасностей, и в первую очередь речь идет о новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, плохая обработка колб кальяна может нести риски распространения не только COVID-19, но и туберкулеза, холеры и иных опасных заболеваний.

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян отметила, что кальян вреднее, чем сигареты. Она пояснила, что за час курения кальяна человек потребляет в 100−200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ и углекислого газа, чем за время выкуривания одной, даже самой крепкой сигареты.

Также по теме: Жители России в период самоизоляции стали чаще курить кальян

Кроме того, курение кальяна приводит к нарушению функции дыхания, повышению артериального давления, повышает вероятность заболеть раком лёгких.

«При курении кальяна, даже при использовании одноразовых мундштуков, высок риск заражения респираторными инфекциями, включая COVID-19 и другие вирусные инфекции и туберкулез, так как бактерии и вирусы успешно обитают и размножаются в трубках и шлангах кальянов», — пояснила Гамбарян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что курение создаёт благоприятную почву для развития коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 70% жителей РФ одобряют запрет курения вейпов и кальянов