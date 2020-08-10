Токио, 10 августа 2020, 11:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Токио зарегистрирован 331 случай заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Kyodo. В префектуре Окинава 9 августа установлен новый рекорд — 159 случаев. Это на 59 случаев превысило предыдущий рекорд, зафиксированный 7 августа.

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Иван Шилов © ИА REGNUM