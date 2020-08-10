Токио, 10 августа 2020, 11:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Токио зарегистрирован 331 случай заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Kyodo. В префектуре Окинава 9 августа установлен новый рекорд — 159 случаев. Это на 59 случаев превысило предыдущий рекорд, зафиксированный 7 августа.
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SARS-CoV-2 в Японии: рекорд в Окинаве
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV (позднее названный SARS-CoV-2). 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.