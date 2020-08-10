Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Аксае Ростовской области открыли ещё один светомузыкальный фонтан. Сооружение появилось в районе торгово-развлекательного центра «Мега», сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по фотоснимкам, огораживать фонтан от посетителей забором не стали.

https://www.instagram.com/p/CDpAibAi_v6/

Фонтан соорудили на территории Мега-парка, который был открыт летом 2018 года. Объём инвестиций в реализацию проекта по созданию зоны отдыха составил 40 млн рублей.