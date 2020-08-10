Махачкала, , 11:50 — REGNUM В Дагестане число заболевших острой кишечной инфекцией в селении Геджух Дербентского района составляет уже 49 человек. Среди них большинство — дети. Госпитализировано уже четверо несовершеннолетних, остальные 35 детей лечатся амбулаторно, сообщили ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По данным ведомства, состояние пациентов средней и легкой степени тяжести. В больницы обратились самостоятельно лишь шестеро из заболевших, остальных выявили медики в ходе подворных обходов.

«Было сформировано 22 бригады, состоящие из 44 медработников. Охвачено подворными обходами более 4 тыс. жителей селения Геджух», — рассказали в минздраве.

В настоящее время министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов направил в Геджух бригаду специалистов Республиканского центра инфекционных болезней (РЦИБ) в составе врача — инфекциониста и врача-эпидемиолога. Они окажут методическую помощь в лечении заболевших.

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