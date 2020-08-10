Уфа, , 12:01 — REGNUM Тенденция по снижению заболеваемости внебольничной пневмонией зафиксирована в Башкирии. Об этом 10 августа сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в правительстве региона.

По его словам, в республике каждый день выявляют от 60 до 80 фактов заболевания внебольничной пневмонией. И число выздоровевших граждан превышает число заболевших. Например, за минувшие сутки в регионе пневмония была выявлена у 61 человека, а по выздоровлении выписали 134 пациента.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что это является хорошим показателем и индикатором.

Отмечается, что в Башкирии в конце июля начали проводить вакцинацию от пневмококковой инфекции, которая вызывает пневмонию. Согласно плану, до конца августа нужно привить 50 тысяч жителей, которые находятся в группе риска. При этом 72 процента из этого количества уже получили прививки.

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