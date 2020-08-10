Долгопрудный, Московская область, , 11:48 — REGNUM В Подмосковье в городском округе Долгопрудный назначен новый врио главы. Об этом сообщается на официальном телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

О назначении было объявлено 10 августа на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов.

«Андрей Воробьев сообщил о кадровых изменениях в TEAM-50 — временно исполняющим полномочия главы г.о. Долгопрудный назначен Владислав Юрьевич Юдин, ранее возглавлявший Талдомский г. о.», — сказано в сообщении.

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