Долгопрудный, Московская область, 10 августа 2020, 11:48 — REGNUM В Подмосковье в городском округе Долгопрудный назначен новый врио главы. Об этом сообщается на официальном телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
О назначении было объявлено 10 августа на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов.
«Андрей Воробьев сообщил о кадровых изменениях в TEAM-50 — временно исполняющим полномочия главы г.о. Долгопрудный назначен Владислав Юрьевич Юдин, ранее возглавлявший Талдомский г. о.», — сказано в сообщении.
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