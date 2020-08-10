Ижевск, , 11:46 — REGNUM По состоянию на 7 августа в Удмуртии 2286 работников здравоохранения получили дополнительные выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также за выполнение особо важных работ. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Врач George Hodan George Hodan

В частности, надбавки на общую сумму 107,7 млн рублей получили 636 врачей, 1128 работников из числа среднего медперсонала, 295 — младшего медперсонала, 227 — прочие сотрудники медучреждений.

Всего на стимулирующие выплаты медикам в республике направлено 459,1 млн рублей, из них 423 млн рублей — средства федерального бюджета.

Кроме того, выплаты на сумму около 99 млн рублей получили 3910 сотрудников социальных учреждений, которые находились на карантине в период пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 10 августа выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2628 случаев заражения SARS-CoV-2. Всего проведено 221 201 исследование на наличие коронавирусной инфекции. За минувшие сутки проведено 2296 исследований на SARS-CoV-2.