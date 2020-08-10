Москва, , 11:46 — REGNUM Получение пособий и льгот опекунами стало проще за счёт изменения процедуры оформления. Об этом 10 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он рассказал, что правительство России упростило процедуру оформления социальной поддержки для граждан, чьи интересы представляют их опекуны — несовершеннолетних детей и людей с инвалидностью.

Мишустин напомнил, что ранее для получения пособий, выплат и льгот опекун должен был подтверждать свой статус справкой.

«Сейчас он может сделать это дистанционно. До конца этого года все сведения о законных представителях тех, кто имеет право на социальную поддержку, будут занесены в Единую государственную информационную систему социального обслуживания (ЕГИССО)», — пояснил глава правительства.

По словам Мишустина, в банке данных будет содержаться информация о тех, кто лишён родительских прав, что позволит предотвратить возможные злоупотребления.