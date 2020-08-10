Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM Петербургский аэропорт «Пулково» возобновил обслуживание коммерческих авиарейсов в Турцию. Из Петербурга теперь можно улететь в три популярных турецких города самолетами сразу нескольких российских и одной турецкой авиакомпаний.

Так, базовая для аэропорта авиакомпания «Россия» совместно с «Аэрофлотом» приступила к ежедневным полетам из «Пулково» в Анталью.

«Санкт-Петербург — Анталья стал первым зарубежным регулярным рейсом «России» с момента постепенного снятия ограничений международного авиасообщения, введённых из-за сложной эпидемиологической ситуации», — отметили 10 августа в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы выполняются на самолетах Airbus A320 дважды в сутки, утром (09:30) и днем (12:55). Обратные рейсы возвращаются в Петербург вечером (прилёт в 18:50 и 22:20).

Кроме того, от «России» в Анталью выполняются чартерные рейсы совместно с туристической компанией «Библио-Глобус». Туристов этой компании на турецкие курорты доставляют вместительные Boeing-747.

Кроме того, в расписании петербургского аэропорта «Пулково» значатся рейсы в Турцию российских авиакомпаний «Северный ветер», «АЗУР Эйр», «Уральские авиалинии», а также турецкой Turkish Airlines. Самолеты этих компаний в разных сочетаниях летают в Анталью, Даламан и Бодрум.

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