Нью-Дели, , 11:42 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 62 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 августа сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 62 064 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 215 074.

Также сообщается, что за это же время в Индии 1007 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 44 386.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 535 743 человека вылечились от нового заболевания, 54 859 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил о введении режима ЧП сроком на 15 дней после того, как в стране за сутки зафиксировали шесть случаев смерти от осложнений COVID-19.