Пенза, , 12:37 — REGNUM В Пензенской области по итогам первого полугодия текущего года зафиксирован рост числа обращений по поводу нарушений защиты прав потребителей. О результатах деятельности сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

За шесть месяцев 2020 года возросло на 11,4% число жалоб потребителей о нарушении их прав по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, число обращений в сфере ЖКХ составило 22,9% (в 2019 г. — 15,8%); медуслуги — 5,4% (менее 2% в 2019 году); туристические услуги — 5,2% (менее 2%); бытовое обслуживание — 4,6% (2%). Снижение жалоб фиксируется по работе в сфере розничной торговли — 33,2% (в 2019 — 53,5%); в сфере связи — 3,5% (7,2%).

В первом полугодии надзорным ведомством рассмотрено 946 обращений. По результатам рассмотрения жалоб: 148 — перенаправили в другие инстанции, 12 — стали основанием для проведения проверок; 4 обращения привели к административных расследованиям; 782 обратившихся получили разъяснение на поставленные вопросы.

В результате в судах удовлетворили иски потребителей на сумму более 4,9 млн рублей, из них компенсация морального вреда — 261 тыс. рублей. В 2019 году — более 2,7 млн рублей, компенсация морального вреда — 157,5 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по итогам 2019 года в управление Роспотребнадзора по Пензенской области поступило 3699 обращений, что на 0,1% меньше показателя предыдущего года. Основная часть жалоб или 51,3% связана с нарушениями в сфере защиты прав потребителей.

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