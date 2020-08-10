Ижевск, , 11:33 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 10 августа выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2628 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

До настоящего момента полностью выздоровели 2155 жителей Удмуртии, то есть более 82% от общего числа носителей коронавируса уже справились с инфекцией. За последние сутки выписаны шесть человек. 55 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 августа в республике провели 218 905 исследований на коронавирус. За предыдущие сутки проведено 3247 исследований.