Томск, , 11:33 — REGNUM За сутки в Томской области коронавирус выявили у 56 человек, сообщили ИА REGNUM 10 августа в областной администрации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

У 10 человек диагностирована пневмония, у 23 наблюдаются признаки ОРВИ, ещё у 23 нет симптомов.

За сутки выздоровели 57 человек, за весь период — 3275.

Всего в Томской области по состоянию на 10 августа выявлено 4682 носителя коронавируса.

Напомним, в регионе за всё время скончались 45 пациентов с коронавирусом.

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