Новосибирск, , 11:31 — REGNUM По Новосибирску вновь начал курсировать тест-мобиль. В нём можно сдать анализы на ВИЧ и гепатит С. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте по социальной политике мэрии города.

Уточняется, что экспресс-тестирование проводиться с соблюдением профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса.

«Лаборант и консультант работают в защитных масках и перчатках, соблюдается дезинфекционный режим внутри тест-мобиля, постоянно работают рециркуляторы, которые обеззараживают воздух. Желающие обследоваться должны иметь при себе маску (при отсутствии — будет выдаваться)», — отметили в департаменте.