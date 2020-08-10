Тбилиси, , 11:33 — REGNUM Коронавирус выявлен у 17-и жителей муниципалитета Местиа края Самегрело-Нижняя Сванетия в Грузии в течение суток. Об этом 10 августа рассказала губернатор региона Нино Виблиани, сообщает «Общественное телевидение».

По словам главы края, все 17 выявленных носителей SARS-CoV-2 являются родственниками. Предположительно они заразились от приехавшего гостя. Пятерых из них поместили в больницу в Тбилиси, одного — в Кутаиси, а 11 повезли в Зугдиди и другие клиники.

«Уже изучены 37 контактов. В Местиа находятся пять бригад эпидемиологов, и будет проведено углубленное эпидемиологическое исследование», — сказала Виблиани.

Она добавила, что решение о введении карантина в районе Местиа будет зависеть от результатов тестирования на коронавирус среди местных жителей.

Стоит отметить, что накануне в Грузии сняли карантин в селе Караджалари Гардабанского муниципалитета в Нижней Карталинии. Там после выявления вспышки коронавируса оцепили район 24 июля. Всего за последние сутки в Грузии выявили 25 случаев заражения коронавирусом.

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