Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM В Ростовской области за время пандемии после коронавируса выздоровели почти 11,5 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 10 августа.

Из 14 тыс. 235 человек, получивших положительный результат теста на коронавирус, выздоровели 11 тыс. 480 пациентов, в том числе за истекшие сутки — 101. В настоящее время в стационарах находятся 997 пациентов, из них состояние 52 заболевших оценивается как тяжёлое.

261 житель Ростовской области скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Все умершие имели ряд сопутствующих заболеваний.

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