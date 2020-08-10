Орел, 10 августа 2020, 11:25 — REGNUM 50 новых случаев заражения подтверждено на территории Орловской области за минувшие сутки, данные опубликованы 10 августа федеральным оперативным штабом.
Шесть пациентов за сутки выписаны с выздоровлением после заражения коронавирусом. Статистика по смертности не изменилась.
Всего с 24 марта на территории Орловской области положительные результаты тестов на заражение коронавирусом подтверждены у 6016 человек, выздоровели из них 4639 пациентов, скончались 94 пациента.