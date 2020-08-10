Москва, , 11:25 — REGNUM С начала 2020 года в Москве и в пригороде реконструировано и построено десять остановочных пунктов на радиальных направлениях железных дорог и первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, за первые 7 месяцев 2020 года было завершено строительство станции «Санино» на Киевском направлении, которое со временем будет включено в МЦД-4, станций «Остафьево» и «Курьяново» на МЦД-2, а также остановочного пункта «Славянский бульвар» на МЦД-1. Помимо этого были реконструированы станции «Победа» на Киевском направлении, «Новодачная» и «Сетунь» на МЦД-1, «Нахабино» и «Опалиха» на МЦД-2.

«Модернизированные остановочные пункты оснащены современной системой навигации и освещения, навесами от дождя и снега, а также удобными лавочками и другой городской мебелью», — сказал Бочкарёв.

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