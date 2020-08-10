Красногорск, , 11:19 — REGNUM В Московской области школьникам и студентам нужно до 25 августа подтвердить право на использование карт «Стрелка» «учащегося» и «учащегося сельской местности». Об этом 10 августа сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В информации отметили, что процедура подтверждения не требуется тем, кто получил карты после 1 июля 2020 года.

Право на использование карты «Стрелка» с льготными тарифами подтверждается на портале госуслуг Московской области.