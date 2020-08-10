Петропавловск-Камчатский, , 11:19 — REGNUM Власти Камчатки переходят к очередному снятию ограничительных мер по коронавирусу. Врио губернатора Владимир Солодов поручил продумать возможность проведения свадеб и банкетов, а также работу библиотек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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При этом акцентируется, что необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима в торговле, общепите и на спортивных объектах.

Также ранее было разрешено работать бассейнам и кафе, возобновили плановую медпомощь в больницах и поликлиниках.

«Открытие всегда создаёт дополнительный риск к новой вспышке, что мы, конечно, не можем допустить. Поэтому контроль за соблюдением масочного режима и соблюдением мер безопасности должен быть повышенным», — сказал Владимир Солодов.

За сутки на Камчатке выявили 10 новых носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в Анадыре и Билибино отмечают рост числа заражений коронавирусом.