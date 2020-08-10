Пекин, , 11:18 — REGNUM Сотрудники компании Microsoft China в Сучжоу призвали своих коллег отказаться от графика работы «996», сообщает китайский новостной портал Jiemian.

График «996» подразумевает работу с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Отмечается, что «ударники» пришли в Microsoft из Huawei и Alibaba, где подобный график является нормой.

Сотрудники Microsoft жалуются, что новые работники работают сверхурочно и присылаются сообщения в рабочие чаты поздней ночью. По словам сотрудника Alibaba, большинство работников следуют негласному правилу «996» и продолжают трудиться даже после окончания рабочего дня.

Отметим, согласно китайскому законодательству, рабочий график не должен превышать 44 часов в неделю. Сверхурочная работа не должна превышать трех часов в день и 36 часов в месяц.