Москва, , 11:18 — REGNUM За истекшие 24 часа в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 70 пациентов. Об этом 10 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Также сообщается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране возросло до 15 001.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 5118 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 892 654.

При этом указывается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечился 696 681 человек, 3259 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве исследования подтвердили 694 случая заражения коронавирусом.