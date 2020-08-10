Ростов-на-Дону, , 11:15 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 128 носителей коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 10 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 27 городах и районах. Положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 50 жителей Ростова-на-Дону, 11 новочеркассцев и десять шахтинцев. Более 31% новых носителей инфекции — пожилые люди старше 66 лет, 3,1% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом за время пандемии достигло 14 тыс. 235 человек.

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