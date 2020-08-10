Москва, , 11:12 — REGNUM В России коэффициент распространения коронавирусной инфекции находится на уровне 0,99, поднявшись 9 августа на 0,01. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В Москве коэффициент, отражающий темпы распространения COVID-19, находится на отметке 1,01.

В среднем по России данный коэффициент в последний раз превышал единицу 13 июля.

Коэффициент распространения коронавируса отражает среднее число людей, которые могут заразиться от одного инфицированного до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент является для регионов критерием для смягчения санитарных мер.

Читайте также: Коронавирус в России: расслабляться поводов нет — все новости