Рязань, , 11:14 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Рязанской области за последние сутки, сообщили 10 августа в региональной оперативной рабочей группе. Ещё 27 положительных теста находятся на подтверждении регионального минздрава.

В лечебных учреждениях находятся 144 пациента с подтверждёнными положительным тестами на коронавирус. В тяжелом состоянии 13 человек, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

С начала пандемии в Рязанской области выявлено 6570 носителей коронавируса, 5933 человек выздоровели.