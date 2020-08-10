Пенза, , 11:29 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 10 августа наличие коронавирусной инфекции подтвердили у 6999 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 45 жителей региона, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели 6162 человека, за сутки — 44 пациента. С момента начала наблюдения скончались 90 человек. Еще об одной жертве коронавируса сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина. Врачам не удалось спасти 81-летнюю женщину, которая имела несколько хронических заболеваний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, за минувшие сутки в России выявили 5118 носителей коронавируса. Всего в России выявили с начала распространения коронавируса 892 654 случая заражения.

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