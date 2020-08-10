Элиста, , 11:06 — REGNUM В Калмыкии в связи со сложной эпидемиологической обстановкой власти приняли решение продлить второй этап ограничений до 23 августа, передаёт ИА REGNUM.

Как отметил глава республики Бату Хасиков, в настоящее время расширен охват населения тестированием, что «даёт возможность выявлять и локализовать очаги [коронавируса] на ранней стадии». Ведётся работа по сокращению срока от забора анализов до получения результатов.

По итогам заседания оперштаба принято решение о продлении второго этапа ограничений до 23 августа. Вместе с тем сборные команды смогут возобновить тренировки. Не исключено, что в ближайшее время будут введены послабления для активного отдыха, занятий спортом и физкультурой.