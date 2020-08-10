Уфа, , 11:13 — REGNUM Восемь компьютерных томографов для инфекционных госпитальных баз закупили в Башкирии. Об этом 10 августа сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, два томографа введены в эксплуатацию. К концу сентября начнут работать остальные шесть.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, благодаря КТ в одной только Уфе было обнаружено 70 новых случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях, хотя пациенты шли на обследование, думая, что заразились коронавирусом, а у них выявили онкологию.

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