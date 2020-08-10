Екатеринбург, , 11:02 — REGNUM Генпрокуратуре и СКР нужно проверить, как обращаются с детьми в Среднеуральском женском монастыре. С такой просьбой к ведомствам обратилась омбудсмен Анна Кузнецова.

В частности, она попросила проверить сведения о жестоком обращении с детьми, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ проходила информация о якобы жестоком обращении с несовершеннолетними в монастыре схимонаха Сергия. А в начале августа там скончалась 15-летняя девочка. Её смерть наступила от онкологического заболевания.