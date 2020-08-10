Мурманск, , 10:59 — REGNUM В Мурманской области за сутки скончались два пациента с коронавирусом. Общее число летальных исходов в региональной статистике по COVID-19 выросло до 98. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

По данным штаба, за сутки в регионе было выявлено 89 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 11 439.

На лечении находятся 3380 пациентов, 7961 человек уже выздоровели.