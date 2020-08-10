Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще семь человек из числа ранее заболевших COVID-19 скончались. Об этом 10 августа сообщили в федеральном оперативном штабе.

Суточный уровень инфицирования в Петербурге после прохождения пика эпидемии с начала августа находится в диапазоне 150−160 случаев в день.

Общее количество заразившихся коронавирусом за всё время пандемии составляет в Петербурге 33 047 человек. Выздоровели от инфекции 24 087 человек, в том числе 45 человек выписаны за последние сутки.

За последние сутки подтверждена смерть от COVID-19 еще семи человек. С учетом новых данных за всё время пандемии болезнь как непосроедственная причина смерти унесла жизни 2156 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 8963 человека.

Под медицинским наблюдением находится 771 человек. Из них 143 — в обсерваторе, 288 — на самоизоляции, 340 — контактные.

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