Тула, , 10:58 — REGNUM 31 новый случай заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки на территории Тульской области, данные 10 августа опубликовал федеральный оперативный штаб.

В статистику за сутки включены две новых смерти пациентов с коронавирусом. В то же время 32 человека выписаны с выздоровлением.

Всего на территории Тульской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 8633 человек, 7281 пациент выздоровел, скончались 277 человек.