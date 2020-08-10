Анадырь, , 10:58 — REGNUM На Чукотке в Анадыре и Билибино отмечают рост числа заражений коронавирусом. Роспотребнадзор округа рекомендует ввести масочный режим.

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«Нужно будет носить маски в общественных местах, при выходе на улицу, на работе», — цитирует ИА «Чукотка» главного санитарного врача округа Антона Семенихина.

На карантин закрыты две группы детского сада «Сказка» в Анадыре. Также положительный тест выявлен у сотрудника детского сада «Ладушки». В 70% случаев заболеваемость проходит бессимптомно.

На 10 августа на Чукотке зарегистрировано 162 носителя коронавируса, 149 человек выздоровели, двое пациентов скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние 24 часа зафиксировали 70 смертей среди пациентов с коронавирусом.

Всего с начала распространения вируса в стране от коронавирусной инфекции умер 15 001 человек.