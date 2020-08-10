Тбилиси, , 10:59 — REGNUM Карантинные ограничения были сняты вечером 9 августа в селе Караджалари Гардабанского муниципалитета в Нижней Карталинии в Грузии. Об этом сообщает агентство Report.

По данным журналистов, в селе сняты все ограничения, которые ранее были введены для предотвращения распространения коронавируса. Мэр Гардабани Рамаз Будагашвили рассказал, что тестирование на коронавирус прошли около 1500 человек. Еще ожидаются результаты по 120 местным жителям.

Напомним, карантин в Караджалари ввели 24 июля. Вокруг села были установлены КПП, соблюдение режима обеспечивали сотрудники МВД.

В Гардабанском муниципалитете выявили очаг распространения коронавируса. Всего там был выявлен 71 носитель SARS-CoV-2, из которых в Караджалари — 42.

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