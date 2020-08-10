Махачкала, , 10:53 — REGNUM В Дагестане задержаны три человека, которые похитили девушку, чтобы принудить ее выйти замуж за одного из них. Инцидент произошел 5 августа в селении Газардкам Магарамкентского района, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Подозреваемые по предварительной договоренности похитили 22-летнюю жительницу, насильно посадили ее в автомобиль и отвезли в город Дербент. В течение суток они удерживали потерпевшую в квартире одного из соучастников, добиваясь от потерпевшей согласия выйти замуж за похитителя», — говорится в сообщении следственного органа.

Все это время родные девушки не знали, где она находится. Лишь спустя сутки полицейские освободили пленницу и вернули ее родным.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Задержанные заключены под стражу.