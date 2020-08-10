Казань, , 11:28 — REGNUM В Татарии по состоянию на 10 августа носителями новой коронавирусной инфекцией числятся 5902 человека, за сутки положительные тесты получили еще 30 пациентов, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 4750 человек. Скончались с момента начала наблюдения 47 пациентов.

Из числа новых зараженных госпитализированы в стационары четыре жителя республики, 26 человек — лечатся на дому.

15 положительных тестов на COVID-19 получили жители Казани за последние сутки. Больше всего коронавирусную инфекцию выявили среди лиц в возрасте от 60 до 70 лет — 11 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Мурат Метшин, сын главы города Нижнекамска Айдара Метшина, вернулся с отдыха на полуострове Крым, где заразился коронавирусом.

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