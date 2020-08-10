Смоленск, , 10:48 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Смоленской области за минувшие сутки, данные 10 августа опубликованы федеральным оперативным штабом.

За минувшие сутки подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом. За тот же период выписаны с выздоровлением после инфекции 21 человек.

За весь период пандемии в Смоленской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5847 человек, 4576 выздоровели, скончались в общей сложности 110 пациентов с коронавирусом.